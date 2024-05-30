Внаслідок прильоту виникла масштабна пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У цей час в гіпермаркеті перебували працівники та відвідувачі торговельного закладу.
До теми Ворог влучив в "Епіцентр" у Харкові: кількість людей у будівлі рахуватимуть по відео з камер
В "Епіцентрі" загинула колишня спортсменка
Серед жертв чергового теракту Росії опинилася колишня веслувальниця Оксана Скрипань. Про це повідомила Федерація академічного веслування України. У неї залишилася донька Даша. Колишній спортсменці було 47 років.
Оксана Скрипань / Фото Федерації академічного веслування України
Що відомо про Оксану Скрипань
Оксана була кандидатом у майстри спорту з академічного веслування. У Харкові вона займалася під керівництвом Михайла Миколайовича Золотарського та Сергія Вікторовича Дементьєва. Також тренувалася в Києві в Олександра Івановича Горового та Олега Олександровича Кореницького.
Останнім часом Оксана працювала у гіпермаркеті "Епіцентр". У трагічний день 25 травня вона була на зміні.
- Підтримати доньку загиблої спортсменки можна перерахунком коштів на картку 5375411505742945 (Ігор Назаренко).
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу гіпермаркету "Епіцентр" загинуло 19 осіб. Серед жертв російського злочину – 7-річний хлопець та 12-річна дівчинка. 54 особи отримали поранення різного ступеня складності. Багато потерпілих перебувають в лікарнях, де їм надають допомогу.