Внаслідок прильоту виникла масштабна пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У цей час в гіпермаркеті перебували працівники та відвідувачі торговельного закладу.

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В "Епіцентрі" загинула колишня спортсменка

Серед жертв чергового теракту Росії опинилася колишня веслувальниця Оксана Скрипань. Про це повідомила Федерація академічного веслування України. У неї залишилася донька Даша. Колишній спортсменці було 47 років.

Оксана Скрипань / Фото Федерації академічного веслування України

Що відомо про Оксану Скрипань

Оксана була кандидатом у майстри спорту з академічного веслування. У Харкові вона займалася під керівництвом Михайла Миколайовича Золотарського та Сергія Вікторовича Дементьєва. Також тренувалася в Києві в Олександра Івановича Горового та Олега Олександровича Кореницького.

Останнім часом Оксана працювала у гіпермаркеті "Епіцентр". У трагічний день 25 травня вона була на зміні.

Підтримати доньку загиблої спортсменки можна перерахунком коштів на картку 5375411505742945 (Ігор Назаренко).

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу гіпермаркету "Епіцентр" загинуло 19 осіб. Серед жертв російського злочину – 7-річний хлопець та 12-річна дівчинка. 54 особи отримали поранення різного ступеня складності. Багато потерпілих перебувають в лікарнях, де їм надають допомогу.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким Оксани Скрипань. Вічна пам'ять...