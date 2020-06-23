Роналду забил "Болоньи" и установил уникальный рекорд чемпионата Италии: видео
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился очередным результативным ударом в сезоне. Этот гол помог португальцу установить новый рекорд в чемпионате Италии.
В рамках 27 тура чемпионата Италии "Болонья" принимала "Ювентус", пишет 24 канал.
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Рекорд португальца
На 23-й минуте поединка Роналду удачно реализовал пенальти и открыл счет в матче.
Этот гол стал для португальца 43 в рамках чемпионата Италии. Его показатель стал лучшим среди португальских футболистов в Серии А.
Роналду превзошел показатель Руя Кошты, который выступал вместе с Андреем Шевченко. Кошта провел 15 лет в Италии, играя за "Фиорентину" и "Милан".
В первом тайме также отличился Дибала. Итоговый счет встречи – 0:2.
Обзор матча Болонья – Ювентус