Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился очередным результативным ударом в сезоне. Этот гол помог португальцу установить новый рекорд в чемпионате Италии.

В рамках 27 тура чемпионата Италии "Болонья" принимала "Ювентус", пишет 24 канал.

Читайте также "Наполи" в драматичном финале Кубка Италии победил "Ювентус" в серии пенальти: видео

Рекорд португальца

На 23-й минуте поединка Роналду удачно реализовал пенальти и открыл счет в матче.

Этот гол стал для португальца 43 в рамках чемпионата Италии. Его показатель стал лучшим среди португальских футболистов в Серии А.

Роналду превзошел показатель Руя Кошты, который выступал вместе с Андреем Шевченко. Кошта провел 15 лет в Италии, играя за "Фиорентину" и "Милан".

В первом тайме также отличился Дибала. Итоговый счет встречи – 0:2.

Обзор матча Болонья – Ювентус