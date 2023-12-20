"Проиграл лучшему бойцу того времени": Джошуа объяснил поражение от Усика

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа 23 декабря проведет бой против шведа Отто Валлина. Поединок состоится в рамках боксерского шоу в Эр-Рияде.

Энтони Джошуа потерпел два подряд поражения от Александра Усика. После этих поединков британца обвиняли в том, что он не умеет боксировать с левшами.

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Джошуа: Валлин – это совсем другой соперник

Поэтому эксперты считают, что Эй Джей будет иметь проблемы с левшей Валлином. Более того, промоутер Боб Арум уверен в поражении Джошуа.

Впрочем, 34-летний британский боксер развеял сомнения скептиков. По словам Джошуа, не стоит сравнивать Усика и Валлина. Класс этих боксеров существенно отличается.

"Меня избил один из лучших левшей в мире. Мог ли я выступить лучше? Да. Сто процентов. Выступлю ли лучше, если получу еще один шанс? Да.

Я просто проиграл лучшему бойцу того времени. Это не то, что я страдаю со всеми левшими.

Валлин – это совсем другой соперник. Давайте посмотрим, как мы проведем бой против этого левши", – рассказал Джошуа.

Карьера Джошуа после поединков с Усиком

Энтони Джошуа в 2023 году провел два поединка.

Возвращение Эй Джея на ринг произошло в апреле. В 12-раундовом поединке Джошуа победил единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.

Свой следующий бой Энтони должен был проводить против Диллиана Уайта. Однако "Похититель трупов" провалил допинг-тест.

Команда Джошуа срочно нашла замену Уайту. Им оказался 39-летний Роберт Хелениус. Энтони одержал досрочную победу, отправив финского боксера в нокаут в седьмом раунде.