Ентоні Джошуа зазнав двох поспіль поразок від Олександра Усика. Після цих поєдинків британця звинувачували в тому, що він не вміє боксувати з шульгами.

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Джошуа: Валлін – це зовсім інший суперник

Тож експерти вважають, що Ей Джей матиме проблеми з шульгою Валліном. Ба більше, промоутер Боб Арум впевнений у поразці Джошуа.

Втім, 34-річний британський боксер розвіяв сумніви скептиків. За словами Джошуа, не варто порівнювати Усика та Валліна. Клас цих боксерів суттєво відрізняється.

"Мене побив один з найкращих шульг у світі. Чи міг я виступити краще? Так. Сто відсотків. Чи виступлю краще, якщо отримаю ще один шанс? Так.

Я просто програв найкращому бійцю на той час. Це не те, що я страждаю з усіма шульгами.

Валлін – це зовсім інший суперник. Давайте подивімося, як ми проведемо бій проти цього шульги", – розповів Джошуа.

Кар'єра Джошуа після поєдинків з Усиком

Ентоні Джошуа у 2023 році провів два поєдинки.

Повернення Ей Джея на ринг відбулося в квітні. У 12-раундовому поєдинку Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів американця Джермейна Франкліна.

Свій наступний бій Ентоні повинен був проводити проти Ділліана Вайта. Проте "Викрадач трупів" провалив допінг-тест.

Команда Джошуа терміново знайшла заміну Вайту. Ним виявився 39-річний Роберт Хеленіус. Ентоні здобув дострокову перемогу, відправивши фінського боксера в нокаут у сьомому раунді.

Довідка. В разі перемоги над Валліном Джошуа проведе свій наступний проти Вайлдера. Поєдинок з "Бронзовим бомбардувальником" вже погоджений. Якщо не буде форс-мажору, то бій зірок хевівейту відбудеться 9 березня 2024 року.