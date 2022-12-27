После двух поражений от Усика: Джошуа ищет нового тренера, вернувшего его к победам

Энтони Джошуа продолжает искать причину своих последних поражений от Александра Усика. Британец снова будет в поисках нового тренера.

Известный американский тренер Роберто Гарсия больше не будет работать с Энтони Джошуа. 33-летний британец не сказал наставнику "до свидания", но позвонил по телефону, чтобы рассказать о своих будущих планах.

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Гарсия: Не знаю почему, но у него есть команда менеджеров

Гарсия коротко рассказал о разговоре с Джошуа, бросившимся на поиски нового наставника.

Несколько недель назад Эй Джей позвонил мне и сказал, что приедет в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с другими тренерами. Он хочет понять, как будет чувствовать себя, работая с ними. Он никогда не говорил мне: "Я с тобой больше не работаю". Он никогда не говорил: "Мне не нравится твой стиль",

– рассказал Гарсия.

"Не знаю почему, но у него есть команда менеджеров, и они так решили. Я уважаю его, но еще больше уважаю то, что он заранее позвонил по телефону и сказал, что будет в Соединенных Штатах в гостях у других тренеров", - добавил тренер. .

Напомним, что Гарсия начал сотрудничать с Джошуа в преддверии второй встречи против украинца. Но и он не привел британца к победе. В августе 2022 года Джошуа проиграл Усик в 12-раундовом реванше, потерпев второе поражение подряд.

47-летний наставник уже успел подготовить многих чемпионов мира, среди которых Маркос Майдана, Хосе Рамирес и другие. Роберт Гарсия прививает своим подопечным агрессивный и атакующий стиль бокса.