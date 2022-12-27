Известный американский тренер Роберто Гарсия больше не будет работать с Энтони Джошуа. 33-летний британец не сказал наставнику "до свидания", но позвонил по телефону, чтобы рассказать о своих будущих планах.

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Гарсия: Не знаю почему, но у него есть команда менеджеров

Гарсия коротко рассказал о разговоре с Джошуа, бросившимся на поиски нового наставника.