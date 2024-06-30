Показал великолепный бой, – Джошуа положительно оценил своего соперника за бой против Усика

Энтони Джошуа оценил своего будущего соперника, Даниэля Дюбуа, за его бой против Александра Усика. Эй-Джей похвалил его за хорошо проведенный поединок.

Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Джошуа прокомментировал бой Дюбуа против Усика

Эй-Джей отметил, что его будущий соперник провел замечательный бой против одного из лучших боксеров поколения.

Он хорошо показал себя в этом поединке и давил на Усика. Александр – очень хороший соперник. Да, у Даниэля были проблемы с левшой, ведь он не мог включить джеб, а это его сильная сторона, а также не смог должным образом работать правой рукой, потому что левши отходят дальше, у них другая стойка. Даниэль не смог применить свою главную силу, поэтому немного мучился,

– рассказал Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут бой за титул IBF. Поединок состоится 21 сентября в Лондоне на "Уэмбли".