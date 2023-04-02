Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над американским середняком

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа вернулся на ринг. Британский боксер одержал победу над американцем Джермейном Франклином и замахнулся на поединок с "Цыганским королем".

33-летний экс-чемпион мира Энтони Джошуа не слишком ярко, но победил американского боксера Джермейна Франклина. Следующая цель Эй-Джея – встреча с соотечественником и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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Джошуа: Мяч на стороне Фьюри

Сразу после победы над Франклином Энтони обратился к болельщикам. Бывший король хевивейта, заручившись поддержкой публики, бросил вызов скандальному Тайсону Фьюри.

Я выступаю ради болельщиков. И мне известно, что они хотят. Они же говорят "Фьюри", верно? Мяч на его стороне. Для меня совершенно точно будет честью сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC. Я стою здесь и с гордостью говорю, что это было бы для меня честью. Где бы ты ни был, ты меня слышишь. Ты знаешь мой менеджмент, знаешь моего промоутера, мы общались с тобой раньше. Так давай продолжим это, и я надеюсь, мы сможем все устроить скорее раньше, чем позже. Мы же все-таки не становимся моложе,

– заявил Джошуа.

Напомним, что Тайсон Фьюри сорвал поединок за абсолют против Александра Усика. Жадное "Пузо" захотел получить больше денег, а в результате остался ни с чем. Возможно, это станет уроком для "Цыганского короля" и он согласится на бой с Джошуа.