Куда смотрел арбитр: вундеркинд Реала брутально ударил между ног соперника и продолжил играть
В поединке 7-го тура Ла Лиги мадридский Реал победил Алавес со счетом 3:2. Во втором тайме на поле вышел бразильский форвард "сливочных" Эндрик.
Юное дарование "королевского клуба" не отметился забитым мячом. Впрочем, он сумел стать одним из героев матча, но с приставкой "анти", пишет 24 Канал.
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Судья забыл о красных карточках
В одном из эпизодов поединка 18-летний форвард намеренно ударил коленом между ног защитника Алавеса Сантьяго Моуриньо. При этом Эндрик сделал вид будто наблюдал за мячом и не видел соперника.
Арбитр решил не удалять бразильца, а лишь предупредить его желтой карточкой. Это вызвало естественный гнев главного тренера Алавеса Луиса Гарсия Пласу, который требовал прямую красную для дорогущего нападающего.
Видео эпизода с позорным ударом Эндрика
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- Напомним, что Эндрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. Форвард отличился за основную команду в возрасте 16 лет.
- "Королевский клуб" решил не терять времени и подписал бразильского вундеркинда. За трансфер нападающего Реал заплатил 47,5 миллиона евро.
- Однако форвард присоединился к команде Карло Анчелоти только после достижения 18-летнего возраста.
- В новом сезоне Эндрик сыграл за Реал 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Суммарно бразилец провел на поле лишь 47 минут игрового времени, ведь Анчелотти выпускает его в конце поединков.