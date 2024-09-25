Юное дарование "королевского клуба" не отметился забитым мячом. Впрочем, он сумел стать одним из героев матча, но с приставкой "анти", пишет 24 Канал.

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Судья забыл о красных карточках

В одном из эпизодов поединка 18-летний форвард намеренно ударил коленом между ног защитника Алавеса Сантьяго Моуриньо. При этом Эндрик сделал вид будто наблюдал за мячом и не видел соперника.

Арбитр решил не удалять бразильца, а лишь предупредить его желтой карточкой. Это вызвало естественный гнев главного тренера Алавеса Луиса Гарсия Пласу, который требовал прямую красную для дорогущего нападающего.

Видео эпизода с позорным ударом Эндрика

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