Юное дарование "королевского клуба" не отметился забитым мячом. Впрочем, он сумел стать одним из героев матча, но с приставкой "анти", пишет 24 Канал.

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Судья забыл о красных карточках

В одном из эпизодов поединка 18-летний форвард намеренно ударил коленом между ног защитника Алавеса Сантьяго Моуриньо. При этом Эндрик сделал вид будто наблюдал за мячом и не видел соперника.

Арбитр решил не удалять бразильца, а лишь предупредить его желтой карточкой. Это вызвало естественный гнев главного тренера Алавеса Луиса Гарсия Пласу, который требовал прямую красную для дорогущего нападающего.

Видео эпизода с позорным ударом Эндрика

Новый бриллиант в короне Реала

  • Напомним, что Эндрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. Форвард отличился за основную команду в возрасте 16 лет.
  • "Королевский клуб" решил не терять времени и подписал бразильского вундеркинда. За трансфер нападающего Реал заплатил 47,5 миллиона евро.
  • Однако форвард присоединился к команде Карло Анчелоти только после достижения 18-летнего возраста.
  • В новом сезоне Эндрик сыграл за Реал 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Суммарно бразилец провел на поле лишь 47 минут игрового времени, ведь Анчелотти выпускает его в конце поединков.