Юне дарування "королівського клубу" не відзначився забитим м'ячем. Втім, він зумів стати одним з героїв матчу, але з префіксом "анти", пише 24 Канал.

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Суддя забув про червоні картки

В одному з епізодів поєдинку 18-річний форвард навмисно вдарив коліном між ніг захисника Алавеса Сантьяго Моуріньо. При цьому Ендрік зробив вигляд ніби спостерігав за м'ячем та не бачив суперника.

Арбітр вирішив не вилучати бразильця, а лише попередити його жовтою карткою. Це викликало природний гнів головного тренера Алавеса Луїса Гарсія Пласу, який вимагав пряму червону для коштовного нападника.

Відео епізоду з ганебним ударом Ендріка

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