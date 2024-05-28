Бывший помощник Гвардиолы будет тренировать Мудрика: Челси согласовал кандидатуру тренера

В новом сезоне лондонский Челси будет тренировать новый наставник. Итальянский специалист Энцо Мареска сменит на этом посту Маурисио Почеттино.

Руководство лондонского Челси согласовало назначение итальянца Энцо Марески на должность главного тренера. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Неожиданный выбор Челси

По информации источника, Мареска подписал контракт сроком на пять лет, который будет действовать до июня 2029 года. В соглашении присутствует опция продления до июня 2030 года.

Боссы "пенсионеров" намерены выплатить компенсацию Лестеру, где работал Мареска.

Что известно о новом тренере Челси

Винченцо Мареска имел довольно приличную игровую карьеру. Он играл за итальянские клубы: Ювентус, Болонья, Пьяченца, Фиорентина, Сампдория, Палермо, Верона, испанские Севилью и Малагу, а также в греческом Олимпиакосе.

Интересно, что профессиональную карьеру футболиста Мареска начинал в английском Вест Бромвиче.

Итальянец работал ассистентом в Вест Хэме, Парме, Севилье, Асколе. В 2020 – 2023 годах помогал главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.

Сезон 2023/24 провел во главе Лестера, с которым выиграл Чемпионшип.

Напомним, что сразу по завершению чемпионата АПЛ Челси решил уволить Маурисио Почеттино. Аргентинский наставник проработал с командой Мудрика лишь один сезон.