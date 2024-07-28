В субботу, 27 июля, Челси провел товарищеский спарринг против Селтика. "Пенсионеры" проиграли с разгромным счетом 1:4.

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Мареска о поражении и роли Мудрика

Главный тренер Челси прокомментировал разгромное поражение команды.

Иногда мы путаемся, когда нам нужно играть в короткий или средний пас. Это часть процесса. Через 5 минут после старта игры у нас уже было 2-3 момента. До третьего пропущенного гола команда была очень хорошей и создавала моменты. Важно осознать разницу между нами и ими с точки зрения физического состояния. Они уже сыграли 3-4 матча, они скоро начнут сезон. Игра за игрой, тренировка за тренировкой мы будем готовы,

– рассказал Мареска.

Также он отметил, что сейчас экспериментирует со стартовым составом

"Рахим Стерлинг работает хорошо с первого дня. Мы просто пробуем что-то другое. На днях с Тайриком Джорджем, сегодня – с Мишей Мудриком. Это для того, чтобы увидеть определенные вещи. Это не причина, почему Рахим не начинает в стартовом составе", – добавил Энцо Мареска.

Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик отметился за Челси лишь 7 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года. "Синие" отдали за украинца 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов Шахтер может получить бонусами.