Челси оформило рекордный трансфер в АПЛ: он переплюнул 100-миллионный переход Мудрика

Лондонское Челси продолжает удивлять громкими трансферами в зимнее межсезонье-2022/2023. 31 января 2023 года "аристократы" оформили переход Энцо Фернандеса.

22-летний аргентинский полузащитник запрыгнул в последний поезд вагона под названием лондонское Челси. "Синие" продолжают разбрасываться деньгами ради улучшения своей позиции в турнирной таблице в сезоне-2022/2023.

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Рекордное подписание для АПЛ

После 20 сыгранных матчей Челси идет на необычной для себя 10-й позиции, имея в своем активе 29 очков.

Переход Энцо Фернандеса обошелся лондонскому клубу в космическую сумму – 121 миллион евро. Это на 21 миллион больше, чем Челси заплатило за украинского вундеркинда Шахтера Михаила Мудрика, который уже успел дебютировать за "аристократов".

Однако эта сумма может вырасти до 130 миллионов долларов с учетом бонусов. Энцо заключил контракт с лондонцами до конца июня 2031 года.

Энцо Фернандес только в июле 2022 года стал футболистом Бенфики. За "орлов" аргентинский футболист провел 29 матчей. По данным Transfermarkt , стоимость Фернандеса оценена в 55 миллионов евро

Извлечет пользу из этого подписания и родной клуб Энцо – аргентинский Ривер Плейт, который заработает 25% от суммы трансфера.

Переход аргентинского футболиста из Бенфики в Челси обновит рекордный трансфер в истории АПЛ.

Сейчас официальный сайт Челси молчит о подписании Фернандеса. Там последняя новость о переход Жоржинью в Арсенал. Это такой "подарок" от "аристократов" за то, что они забрали из-под носа у "канониров" Мудрика.

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