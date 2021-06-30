Закрой рот, – эмоциональный разговор Шевченко и Ярмоленко попал в эфир матча Евро-2020

В матче 1/8 финала между Украиной и Швецией, который завершился исторической победой наших игроков, не хватало эмоций. На повышенных тонах во время игры пообщались наставник Украины Андрей Шевченко и футболист Андрей Ярмоленко.

Шевченко сделал замечание Ярмоленко

Инцидент с участием Шевченко и Ярмоленко произошел на 79 минуте игры, когда на табло был счет 1:1. Игрок Швеции Альбин Экдаль не по правилам остановил Ярмоленко.

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Итальянский арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол, но этого оказалось мало для Ярмоленко. Украинский футболист потребовал у арбитра, чтобы тот показал желтую карточку Экдалю.

В итоге Орсато решил наказать за разговоры Ярмоленко, а не футболиста Швеции. Решение арбитра еще больше разозлило Ярмоленко, который, видимо, продолжил апелляции.

Шевченко же, видимо, решил спасти своего подопечного от второго горчичника, который бы вылился в удаление. Тренер начал кричать с линии поля, чтобы футболист угомонился.

"Закрой рот!", – прозвучало из уст Шевченко, вероятно, в адрес Ярмоленко. Футболист Вест Хэма с ответом не замедлил. "Зае*ал", – судя по устам, сказал Ярмоленко.

Впрочем, сложно сказать, адресовал ли Ярмоленко свой ответ Шевченко. Футболист мог отреагировать на решение арбитра или действия футболиста Швеции.

Никакого конфликта не было

После словесной перепалки Ярмоленко сразу успокоился и прекратил апеллировать к арбитру.

В перерыве между основным и дополнительным временем Шевченко и Ярмоленко нормально общались.

Тренер и игрок сборной Украины, вероятно, обсуждали план на овертайм.



Шевченко и Ярмоленко общаются в перерыве матчи / Скриншот трансляции игры