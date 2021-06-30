Закрой рот, – эмоциональный разговор Шевченко и Ярмоленко попал в эфир матча Евро-2020

30 июня 2021 , 18:49
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В матче 1/8 финала между Украиной и Швецией, который завершился исторической победой наших игроков, не хватало эмоций. На повышенных тонах во время игры пообщались наставник Украины Андрей Шевченко и футболист Андрей Ярмоленко.

Шевченко сделал замечание Ярмоленко

Инцидент с участием Шевченко и Ярмоленко произошел на 79 минуте игры, когда на табло был счет 1:1. Игрок Швеции Альбин Экдаль не по правилам остановил Ярмоленко.

К слову Снова без фанатов: украинцы и англичане не смогут попасть в Рим на матч Евро-2020

Итальянский арбитр Даниэле Орсато зафиксировал фол, но этого оказалось мало для Ярмоленко. Украинский футболист потребовал у арбитра, чтобы тот показал желтую карточку Экдалю.

В итоге Орсато решил наказать за разговоры Ярмоленко, а не футболиста Швеции. Решение арбитра еще больше разозлило Ярмоленко, который, видимо, продолжил апелляции.

Шевченко же, видимо, решил спасти своего подопечного от второго горчичника, который бы вылился в удаление. Тренер начал кричать с линии поля, чтобы футболист угомонился.

"Закрой рот!", – прозвучало из уст Шевченко, вероятно, в адрес Ярмоленко. Футболист Вест Хэма с ответом не замедлил. "Зае*ал", – судя по устам, сказал Ярмоленко.

  • Впрочем, сложно сказать, адресовал ли Ярмоленко свой ответ Шевченко. Футболист мог отреагировать на решение арбитра или действия футболиста Швеции.

Никакого конфликта не было

После словесной перепалки Ярмоленко сразу успокоился и прекратил апеллировать к арбитру.

В перерыве между основным и дополнительным временем Шевченко и Ярмоленко нормально общались.

Тренер и игрок сборной Украины, вероятно, обсуждали план на овертайм.


Шевченко и Ярмоленко общаются в перерыве матчи / Скриншот трансляции игры

Украина победила Швецию благодаря голу Артема Довбика в конце игры (2: 1). Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Уже 3 июля наши футболисты встретятся с Англией в Риме.
Автор: Юрій Семенюк