У своїх соцмережах він опублікував гнівний пост про майбутній бій. Однак Стівенсон не пояснив своє невдоволення поєдинком Берінчик – Наваррете.

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Гнівний коментар Стівенсона

"Це огидно. Огидне лайно, мій ніг**р", – написав Стівенсон.

Після цього Шакур заявив, що йде з боксу.

"Я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися у спортзалі, удосконалюючи свою майстерність та допомагаючи наступному поколінню стати великим і втілювати свої мрії.

Я не підтримую цю слабку боксерську гру", – сказав Шакур.

Серйозність намірів Стівенсона наразі невідома.

Що відомо про бій Берінчик – Наваррете