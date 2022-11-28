Эмилиано Мартинес признался, что никак не мог успокоиться после поражения Аргентины сборной Саудовской Аравии. Футболист сообщил, что страдал 3 дня и преодолеть эмоциональный кризис ему помог психолог.

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Досадное поражение аргентинцев

Сборная Аргентины в первом матче на Мундиале в Катаре сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Я много страдал эти три дня, много разговаривал со своим психологом после Саудовской Аравии. Трудно принять тот факт, что ты пропускаешь 2 гола после 2 ударов в плоскость,

– отметил Мартинес.

Он добавил: хорошо, что в игре с мексиканцами удалось исправиться и одержать победы для себя и своих фанатов.

"Знаю, что за мной 35 миллионов аргентинцев. Мог дать им больше в той игре, но против Мексики мы показали, что на чемпионате мира мы для того, чтобы сразиться", - подчеркнул аргентинец.

Сборная Аргентина первой забила в ворота саудитов, когда Месси реализовал пенальти. Затем 3 гола аргентинцев отменили из-за офсайда. После перерыва Саудовская Аравия сенсационно вырвала победу. Впрочем, уже во втором туре саудиты уступили Польше, а Аргентина обыграла мексиканцев. Оба матча завершились со счетом 2:0.