Уникальный: игрок Вест Хэма стал первым футболистом, побеждавшим в трех разных еврокубках

Футболисту сборной Италии и лондонского Вест Хэма покорилось невероятное достижение. Он стал первым игроком, побеждавшим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Защитник Вест Хэма Эмерсон вошел в историю после победы в финале в Лиги конференций против итальянской Фиорентины. Он единственный, кто победно поднимал над головой все три еврокубка, пишет 24 Канал.

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Три победы с 2 лондонскими клубами в еврокубках за 4 года

Итальянский рекордсмен выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021 и Лигу Европы в сезоне-2018/2019 в составе лондонского Челси. Лигу конференций покорил также с лондонским клубом, но уже с Вест Хэмомом в сезоне-2022/2023.

В общей сложности Эмерсон одерживал победы в 5 турнирах под эгидой УЕФА. В его активе еще есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии и Суперкубке УЕФА-2021 за Челси.

Чем особенный нынешний триумф Эмерсона для Вест Хэма