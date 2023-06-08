Защитник Вест Хэма Эмерсон вошел в историю после победы в финале в Лиги конференций против итальянской Фиорентины. Он единственный, кто победно поднимал над головой все три еврокубка, пишет 24 Канал.

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Три победы с 2 лондонскими клубами в еврокубках за 4 года

Итальянский рекордсмен выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021 и Лигу Европы в сезоне-2018/2019 в составе лондонского Челси. Лигу конференций покорил также с лондонским клубом, но уже с Вест Хэмомом в сезоне-2022/2023.

В общей сложности Эмерсон одерживал победы в 5 турнирах под эгидой УЕФА. В его активе еще есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии и Суперкубке УЕФА-2021 за Челси.

Чем особенный нынешний триумф Эмерсона для Вест Хэма

Первый титул для "молотков" в Европе с 1965 года, тогда в финале Кубка обладателей кубков они обыграли Мюнхен 1860. Последний трофей был в 1981 году – победа в Кубке английской лиги. Несмотря на провальный сезон в АПЛ (14 место), команда Мойеса благодаря победе в Лиге конференций отобралась в Лигу Европы, поэтому Англию в следующем розыгрыше еврокубков будут представлять сразу восемь клубов. Вест Хэм закончил выступления в Лиге конференций, не проиграв ни одного матча в турнире.