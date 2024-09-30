За даними місцевої поліції ексгравця ПАР зарізали невідомі. На момент смерті йому було 48 років, про це повідомляє Idiski Time.

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Що відомо про Елтона Мейрінга

Колишній форвард Південної Африки за свою кар'єру грав у багатьох місцевих командах. Серед них Бафана Бафана, Мамелоді Сандаунс, Морока Суолоуз, Джомо Космос та Голден Аровс.

У складі збірної Мейрінг зіграв усього 2 гри. Після завершення професійної кар'єри ексфутболіст ПАР продовжувати грати за аматорські команди.

Окрім цього, Елтон Мейрінг протягом 10 років тренував місцеві молодіжні команди.