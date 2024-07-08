Свитолина с черной лентой сыграла на Уимблдоне и не сдержала слез из-за удара по Украине

В понедельник, 8 июля, Элина Свитолина сыграла матч с китаянкой Синь Ю Ван в рамках 1/8 финала Уимблдона. Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал британского "мэйджора".

Утром 8 июля российские военные совершили массированную ракетную атаку на Киев. В частности, в результате удара повреждена детская больница "Охматдет".

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Свитолина сыграла матч с черной лентой

На игру четвертого круга Уимблдонского турнира украинская теннисистка вышла с траурной меткой на груди. Таким образом, Элина Свитолина привлекла внимание мирового сообщества к утренней атаке на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Когда теннисистка давала комментарий после матча, то не смогла сдержать слез.

Без сомнения, это была хорошая игра. Но это был сложный день для украинцев. Поэтому так, было не так уж просто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень трудно читать новости, выходить на корт – чрезвычайно трудно. Поэтому я рада, что сыграла и одержала победу,

– отметила украинка.

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По состоянию на сейчас количество погибших в результате ракетной атаки по Киеву достигает 22 человека. Еще 82 получили ранения.

Отметим, что в четвертьфинале Уимблдона Элина Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.