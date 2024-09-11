Свитолина досрочно завершила сезон: теннисистка прокомментировала прекращение выступлений

Неотъемлемой частью карьеры спортсменов являются травмы, которых невозможно избежать. Экс-первая ракетка Украины досрочно завершила сезон в связи с повреждением.

Элина Свитолина, топ-30 в рейтинге Женской теннисной ассоциации, объявила о досрочном завершении сезона. Украинская теннисистка вспомнила выдающиеся моменты своих выступлений в этом году.

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Неплохой сезон для Свитолиной закончился

Экс-первая ракетка Украины рассказала, что у нее выдался неплохой сезон, но она вынуждена завершить его из-за травмы. Элина Свитолина, отметила, что несмотря на повреждение место в топ-30 рейтинга WTA – это хороший результат.

На вопрос об Олимпиаде-2024 теннисистка ответила, что подошла к соревнованиям не на пике своей формы. По словам 29-летней спортсменки, несмотря на то, что она не смогла получить медаль, были классные победы.

После досрочного завершения сезона Элина планирует восстанавливаться. Теннисистка хочет подойти к новым играм в лучшей форме.

Я была травмирована, я не отыграла так, как хотела. Хотелось больше, хотелось сыграть лучше. Сейчас буду залечивать свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше,

– сказала Свитолина.

В этом году экс-первая ракетка Украины приняла участие в финале соревнований WTA 250 в Окленде, четвертьфинале "Уимблдона". Также теннисистка сыграла в четвертом круге Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос". На Олимпиаде-2024 в Париже Свитолина завершила выступления в 1/8 финала.