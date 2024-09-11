Еліна Світоліна, топ-30 у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, оголосила про дострокове завершення сезону. Українська тенісистка згадала визначні моменти своїх виступів у цьому році.
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Непоганий сезон для Світоліної закінчився
Експерша ракетка України розповіла, що в неї видався непоганий сезон, але вона вимушена завершити його через травму. Еліна Світоліна, відзначила, що попри пошкодження місце у топ-30 рейтингу WTA – це хороший результат.
На питання про Олімпіаду-2024 тенісистка відповіла, що підійшла до змагань не на піку своєї форми. Зі слів 29-річної спортсменки, незважаючи на те, що вона не змогла здобути медаль, були класні перемоги.
Після дострокового завершення сезону Еліна планує відновлюватись. Тенісистка хоче підійти до нових ігор у найкращій формі.
Я була травмована, я не відіграла так, як хотіла. Хотілося більше, хотілося зіграти краще. Зараз буду заліковувати свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій сезон краще,
– сказала Світоліна.
У цьому році експерша ракетка України взяла участь у фіналі змагань WTA 250 в Окленді, чвертьфіналі "Вімблдону". Також тенісистка зіграла у четвертому колі Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". На Олімпіаді-2024 у Парижі Світоліна завершила виступи у 1/8 фіналу.