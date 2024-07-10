Ничего особо не сработало, – Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Уимблдона

Элина Свитолина выбыла из Уимблдонского турнира по результатам четвертьфинала. Украинская теннисистка прокомментировала поражение против Елены Рыбакиной.

В среду, 10 июля состоялся четвертьфинал Уимблдона. В матче Элина Свитолина уступила казашке Елене Рыбакиной со счетом 0:2.

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Комментарий Свитолиной после поражения в Лондоне

Украинская теннисистка отметила, что было очень сложно и попробовала все, что было в ее силах.

Ничего особо не сработало. Моя соперница хорошо била по мячу. Думаю, что это также не дало мне возможности побороться за этот матч. Первые семь геймов были довольно тяжелыми. У меня было немного шансов то тут, то там, чтобы зацепиться за этот матч. Конечно, я сделала брейк в первом гейме, но потом я не очень хорошо подавала. А Елена умеет мощно пробивать. Так что она не дает вам навязать борьбу. И немного я сама потеряла шансы в начале первого сета. Потом она начала подавать намного лучше, начала очень хорошо бить по мячу. В том гейме, когда она сделала брейк в первом сете, она четыре раза прекрасно сыграла на приеме, даже несмотря на то, что я подавала первым мячом. Да, мне было трудно что-то сделать с теми мячами. Она просто очень хорошо играла в том гейме. И дальше она использовала свою сильную подачу. Поэтому иногда все складывается именно так, особенно на траве,

– рассказала Свитолина.

Также она добавила, что ее нога в последние дни болела сильнее, однако отметила, что соперница играла настолько остро, что было трудно реагировать.

Отметим, что в 2024 году в третий раз за свою карьеру Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона.