И еще одна далась по силам: Свитолина победила россиянку Касаткину в 1/8 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина одолела уже вторую россиянку на своем пути. Украинская теннисистка повторила свой лучший результат на соревнованиях.

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) 2:0 (6:4, 7:6)

Украинская теннисистка смогла преодолеть барьер 1/8 финала Ролан Гаррос в лице представительницы России. Свитолина взяла верх над Касаткиной и вышла в четвертьфинал престижного турнира, пишет 24 Канал.

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Украинская спортсменка продолжает свое уверенное победное шествие. Элину ждал принципиальный матч в 1/8 финала Ролан Гаррос, где ее ждала землячка предыдущей лузерки дуэли с украинкой Дарья Касаткина. На предварительном этапе соревнований Свитолина одолела россиянку Анну Блинкову, а в четвертом раунде Ролан Гаррос украинка победила девятую сеяную Дарью Касаткину из России. Это была седьмая в истории встреча между Светолиной и Касаткиной и первая с 2021 года. Предыдущие шесть матчей Элина выиграла, что и потерпела на соревнованиях во Франции.

Украинка оказалась сильнее своей оппонентки в двух сетах. Первый – начался с двух брейков от Элины – она повела со счетом 4:1. Касаткина смогла сделать один обратный брейк, однако больше она не смогла. При счете 5:4 Элина вышла подавать на первую партию и с первого сетбола закрыла ее, результат на табло – 6:4.

Второй сет начался с брейка от Касаткиной - 2:0 в пользу россиянки, однако украинка решила далеко соперницу не отпускать и почти сразу перехватила инициативу, выиграв пять из шести геймов. Светлана вышла подавать на матч при счете 5:4, заработала матчбол и не реализовала его – 5:5. После неудачи украинская теннисистка взяла еще один брейк, снова подавала на матч, однако безрезультативно – 6:6. Дуэль между украинкой и россиянкой перешла в напряженный тай-брейк, в котором Элина и смогла тотально одолеть Дарью.

Эта победа стала первой для Светолиной с апреля 2021 над соперницей с топ-10 и четвертой за две недели над россиянками.

Таким образом, Элина Свитолина в четвертый раз в карьере прошла в четвертьфинал Ролан Гаррос и повторила свой лучший результат на турнире. В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей пары Слоун Стивенс (США) – Арина Соболенко (Беларусь). Матч состоится во вторник, 6 июня.