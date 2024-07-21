Поплескались вместе с дочкой в бассейне: Свитолина поделилась фото с летнего отдыха
Источник:Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла небольшую паузу в выступлениях. Звездная спортсменка наслаждается отдыхом в компании маленькой дочери Скай.
Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина после выступления на Уимблдоне снялась с турнира WTA в Италии. Украинка перед Олимпиадой предпочла отдых.
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Свитолина релаксирует после выступления на Уимблдоне
Украинская теннисистка проводит небольшой отпуск с дочерью Скай. Элина наслаждается отдыхом на Лазурном берегу.
На своей странице в инстаграме Свитолина опубликовала фото, как она вместе с 1,5 летней дочкой плещутся в бассейне и купаются в море.
Свитолина на отдыхе вместе с дочкой Скай / фото из инстаграма теннисистки
Напомним, что Элина Свитолина попала в заявку сборной Украины на участие в Олимпиаде в Париже. Теннисный турнир в столице Франции продлится с 27 июля по 4 августа.
На Олимпийских играх в Токио Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде.