Элина Свитолина одолела легендарную 5-кратную победительницу Уимблдона на старте турнира

В Лондоне начались встречи основной сетки травяного мейджора. Одним из самых ожидаемых матчей было противостояние Винус Уильямс и Элины Свитолиной.

Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) 2:0 (6:4, 6:3)

В понедельник, 3 июля, состоялся один из самых статусных матчей первого круга в основной сетке Уимблдона-2023. За путевку в 1/32 финала соревнований боролись наша звездная Элина Свитолина и легендарная американка Винус Уильямс, пишет 24 Канал.

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Это была шестая встреча между соперницами, и в ней украинская теннисистка одержала пятую победу.

Начало матча было за титулованной Уильямс, которая сразу брейконула и повела со счетом 2:0, но в дальнейшем Элина взяла игру под свой контроль и выдала серию из четырех выигранных геймов. Подавая на сет при счете 5:4, Винус дважды была близка к брейку, но Свитолина удержала подачу. Во втором сете уже украинка имела более существенное преимущество, где отдала также одну подачу, но уже при трех брейках.

Звездные теннисистки провели на корте чуть меньше полутора часов. Элина выполнила шесть эйсов не сделав двойных ошибок, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Свитолиной станет 28 ракетка мира Элизе Мертенс.