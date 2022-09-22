Скоро станет мамой: Свитолина показала, как готовится к рождению дочери

22 сентября 2022 , 13:52
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инстаграмм Элины Светолиной

Элина Свитолина взяла паузу в теннисной карьере из-за своей беременности. Самая титулованная теннисистка Украины готовится впервые стать мамой.

Семья ждет пополнения

Уже в октябре в семье Элины Светолиной и Гаэля Монфиса ждет пополнение. Украинская теннисистка родит дочь.

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Спортсменка активно готовится к этому главному событию в их жизни. Свитолина скупает вещи в детских магазинах. Элина показала своим подписчикам в инстаграмме целую гору детской красивой одежды.

Свитолина уверена, что уже готова к материнству.

Думаю, я готова,
– подписала фото теннисистка.


Свитолина готовится к материнству / Скриншот с инстаграмма теннисистки

В их семье только Гаэль Монфис продолжает свои выступления в теннисном туре.

Напомним, что Свитолина и Монфис создали семью в середине июля 2021 года, а уже в мае 2022-го супруги объявили о беременности Элины. Свадьбу теннисная пара отпраздновала в Женеве в кругу родных и близких, без камер.

Кратко о достижениях Светолиной

  • В этом сезоне Свитолина не завоевала ни одного трофея, победила в 5 матчах при 8 поражениях. Сумма призыва составила чуть более 262 тысяч долларов.
  • В общей сложности в карьере завоевала 16 титулов и даже была третьей ракеткой мира. Сумма заработанных призовых составляет около 21,5 миллиона долларов.
  • Из-за паузы опустилась на 127-ю позицию в рейтинге WTA и продолжит свое падение, потеряв звание первой ракетки Украины.
  • На Олимпиаде в Токио стала бронзовым призером по теннису.
Автор: Софія Кулай