Семья ждет пополнения

Уже в октябре в семье Элины Светолиной и Гаэля Монфиса ждет пополнение. Украинская теннисистка родит дочь.

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Спортсменка активно готовится к этому главному событию в их жизни. Свитолина скупает вещи в детских магазинах. Элина показала своим подписчикам в инстаграмме целую гору детской красивой одежды.

Свитолина уверена, что уже готова к материнству.

Думаю, я готова,

– подписала фото теннисистка.



Свитолина готовится к материнству / Скриншот с инстаграмма теннисистки

В их семье только Гаэль Монфис продолжает свои выступления в теннисном туре.

Напомним, что Свитолина и Монфис создали семью в середине июля 2021 года, а уже в мае 2022-го супруги объявили о беременности Элины. Свадьбу теннисная пара отпраздновала в Женеве в кругу родных и близких, без камер.

Кратко о достижениях Светолиной