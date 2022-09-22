Сім'я чекає на поповнення

Вже у жовтні у сім'ї Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса чекає поповнення. Українська тенісистка народить донечку.

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Спортсменка активно готується до цієї головної події у їх житті. Світоліна скуповує речі у дитячих магазинах. Еліна показала своїм підписникам в інстаграмі цілу гору дитячого красивого одягу.

Світоліна впевнена, що вже готова до материнства.

Думаю, я готова,

– підписала фото тенісистка.



Світоліна готується до материнства / Скриншот із інстаграму тенісистки

Наразі у їх родині лише Гаель Монфіс продовжує свої виступи у тенісному турі.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс створили сім'ю у середині липня 2021 року, а вже у травні 2022-го подружжя оголосило про вагітність Еліни. Весілля тенісна пара відсвяткувала у Женеві в колі рідних та близьких, без жодних камер.

Коротко про досягнення Світоліної