Без нервов не обошлось: Свитолина одержала вторую победу по возвращении на корт

Элина Свитолина стартовала на турнире WTA 125 во Франции. В первом круге украинская теннисистка обыграла 152-ю ракетку мира из Греции Деспину Папамихаил.

Элина Свитолина – Деспина Папамихаил 2:0 (7:5, 6:1)

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. В это время хватило, чтобы Элина Свитолина оформила свою вторую победу по возвращении на корт из декрета, пишет 24 Канал.

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Матч начался с двух выигранных геймов от украинки 2:0. В течение партии Элина довела счет до 4:1 в свою пользу, но потеряла преимущество. Папамихаил взяла три гейма подряд, сделав счет равным 4:4. Напряжение в первом сете держалось до последнего, а игра чуть не перешла в тай-брейк.

Однако в важный момент Свитолина собралась и в двенадцатом гейме закончила первую партию в свою пользу, воспользовавшись третьим брейком - 7:5.

Вторая партия была гораздо легче для украинки. Свитолина снова взяла три гейма подряд 3:0. После чего отдала сопернице из Греции один гейм, ставший для нее последним в этом поединке.

Далее брала гейма только украинская теннисистка, доведшая матч до победы 6:1. Самым драматичным получился пятый гейм, когда наша теннисистка отыгралась с 15:40 и четырех брейков соперницы.

Любопытно! Ранее в 2011 году Свитолина уже побеждала Папамихаилу на старте турнира ITF, который проходил в турецком Стамбуле.

Элина Свитолина шагает в 1/8 финала турнира во Франции, где ее ждет встреча против бельгийки Исалин Бонавентюр. Поединок состоится 3 мая. Ориентировочное начало встречи в 12:00 (по Киеву).

Соревнования во Франции, на которые Свитолина получила wild card, пройдут до 7 мая.