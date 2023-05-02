Еліна Світоліна – Деспіна Папаміхаїл 2:0 (7:5, 6:1)

Тенісистки провели на корті 1 годину 45 хвилин. Цього часу вистачило, аби Еліна Світоліна оформила свою другу перемогу після повернення на корт із декрету, пише 24 Канал.

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Матч розпочався із двох виграних геймів від українки 2:0. Протягою партії Еліна довела рахунок до 4:1 на свою користь, але розгубила перевагу. Папаміхаїл взяла три гейми поспіль, зробивши рахунок рівним 4:4. Напруга у першому сеті трималась до останнього, а гра ледь не перейшла у тай-брейк.

Однак у важливий момент Світоліна зібралась та у дванадцятому геймі закінчила першу партію на свою користь, скориставшись лише третім брейком – 7:5.

Друга партія була значно легшою для українки. Світоліна знову взяла три гейми поспіль 3:0. Після чого віддала суперниці з Греції один гейм, який став для неї останнім у цьому поєдинку.

Далі брала гейми лише українська тенісистка, яка довела матч до перемоги 6:1. Найдраматичнішим вийшов п'ятий гейм, коли наша тенісистка відігралась із 15:40 та чотирьох брейків суперниці.

Цікаво! Раніше у 2011-му році Світоліна вже перемагала Папаміхаїлу на старті турніру ITF, який відбувався у турецькому Стамбулі.

Еліна Світоліна крокує в 1/8 фіналу турніру у Франції, де на неї чекатиме зустріч проти бельгійки Ісалін Бонавентюр. Поєдинок відбудеться 3 травня. Орієнтовний початок зустрічі о 12:00 (за Києвом).

Змагання у Франції, на які Світоліна отримала wild card, відбуватимуться до 7 травня.