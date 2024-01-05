Жирона может феерить не только в чемпионате: сможет ли Довбик прибить представителя Сегунды в Кубке

Каталонцы продолжают борьбу во втором по престижности турнире Испании. На стадии 1/16 финала Жирона отправится в гости в Эльче.

В эти выходные в Испании будут проходить матчи 1/16 финала Кубка. В одной из встреч субботы сыграет главная сенсация этого сезона Жирона, которая отправится в гости в Эльче. 24 канал.

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Довбик против неудачника прошлого сезона

Команда Мичела сумела выиграть 15 из 19 матчей в Ла Лиге. Это позволяет каталонцам делить первое и второе место с Реалом, имея аж семиочковый отрыв от Барселоны.

Важную роль в успехах Жироны играют два украинца. В этом сезоне Виктор Цыганков, несмотря на травму, оформил по три гола и ассиста. А Артем Довбик вообще вышел в лидеры чемпионата по системе "гол+пас", на его счету 11 мячей и 5 результативных ремней.

В Кубке Испании Жирона уже успела пройти двух соперников по нижним лигам - Сан-Роке (1:2) и Ориуэлу (2:5). Теперь же каталонцев ждет бой с середняком Сегунды.

Эльче в прошлом сезоне был главным аутсайдером Ла Лиги и без шансов вылетел, заняв последнее место. Сейчас же после 21 тура во втором испанском дивизионе "зеленые" идут аж 12, но в зону плей-офф за повышение в классе всего три балла.

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Букмекеры считают Жирону фаворитом в этой дуэли. Проход команды Мичела оценивается в 1:50, тогда как успех Эльче – в 2,65. Что же касается основного времени, то на победу каталонцев выставлен коэффициент 1,98, а их соперника – 3,70.

Ничья и переход матча в экстратаймы оцениваются в 3,65. При этом эксперты не очень-то верят в результативный матч. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,95, а на ТМ - за 1,88.

. Матч Эльче – Жирона в 1/16 финала Кубка Испании состоится 6 января на "Эстадио Мартинес Валеро". Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало – в 19:00 по киевскому времени.