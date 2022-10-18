Лучший вратарь 2022 года остался за бортом Реала: еще один шанс для Лунина в Ла Лиге

В среду, 19 октября, Реал будет гостить на стадионе Эльче в 10 туре испанской Ла Лиги. Карло Анчелотти определился с заявкой "Королевского клуба" на предстоящую игру.

Вернувшийся в общую группу "сливочных" Тибо Куртуа продолжает праздновать полученное звание лучшего вратаря 2022 года. Бельгиец не попал в заявку Реала на выездной поединок против Эльче.

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Лунин продолжает защищать ворота Реала

Это будет шестой матч мадридского клуба без Куртуа.

Среди трех голкиперов в списке есть имя Андрея Лунина. Украинский вратарь получит еще один шанс в футболке мадридского клуба.

23-летний страж ворот сборной Украины проведет свой 6-й матч в сезоне-2022/2023 за Реал. Предыдущий тур Ла Лиги принес в карьеру Лунина первое сражение в Эль Класико против Барселоны. Андрей однажды вынимал мяч из сетки ворот и помог команде одержать домашнюю победу со счетом 3:1. За сыгранные матчи в этом сезоне украинский вратарь пропустил 4 гола и в одном матче сыграл на ноль.



Заявка Реала на матч против Эльче / Фото с твиттера мадридского клуба

На предматчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил участие Лунина в следующей игре против Эльче.

Зато в заявке есть обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема.

Реал подходит к поединку в статусе лидера Ла Лиги. За 9 туров "Королевский клуб" набрал 25 очков. Отрыв от ближайшего конкурента, как раз Барселона, составляет всего 3 балла.

Ельче с 3 баллами идет на последнем 20-м месте.

Начало встречи Эльче-Реал в 22:00 по Киеву.