Поставил "огонек": конкурент Лунина в Реале поражен игрой украинца в матче против Эльче
Источник:твиттер Тибо Куртуа
Мадридский Реал проехался по Эльче в 10 туре испанской Ла Лиги. "Королевский клуб" наколотил в ворота хозяев целых три гола, но сам не пропустил ни одного.
Андрей Лунин вышел в старте Реала в шестом матче подряд. Украинский голкипер впервые после переезда в Мадрид получил столь много игровой практики. А все из-за травмы Тибо Куртуа.
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Конкурент поражен игрой украинца
Украинец провел свой второй "сухой" поединок за мадридский клуб. Лунин сделал несколько классных сэйвов в игре против Эльче и не позволил сопернику забить.
Зато трижды забил Реал. Голы Вальверде, Бензема и Асенсио сделали свое дело. "Сливочные" едут в Мадрид с 3 очками. Победа укрепила лидерство "Королевского клуба" в сезоне Ла Лиги - 28 баллов. На шесть пунктов меньше у Барселоны.
Тибо Куртуа в своем твиттере оценил игру своего "коллеги по цеху" из Украины, добавив смайл "огонек".
Прекрасный Лунин,
– написал бельгиец.
Реакция Куртуа на сухой матч Лунина / Скриншот из твиттера голкипера
Лунин за 6 матчей пропустил 4 гола и два поединка отыграл на ноль.
Видеообзор матча Эльче – Реал