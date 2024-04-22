"Сердце разрывается": экс-тренер Шахтера встретился с украинскими детьми после матча

В воскресенье, 21 апреля состоялись поединки 30 тура чемпионата Франции по футболу. После одного из них произошла щемящая история с участием детей из Харькова.

Лилль, который возглавляет Пауло Фонсека, принимал Страсбург. Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Памятное событие для малышей

После игры в раздевалку "догов" было приглашено 50 детей из Харькова. Бывший тренер Шахтера в своих соцсетях опубликовал фото теплой встречи.

Особенный день. Сегодня разделили нашу победу с украинскими детьми. 50 ребят из города Харькова, который ежедневно страдает от бомбардировок, были нашими гостями. Я провел много игр в Харькове, и сердце разрывается каждый раз, когда вижу детей, чье детство украла война. Вы все – маленькие герои,

– написал Фонсека.

Харьковские дети встретились с Фонсекой и футболистами Лилля / Фото из инстаграма португальского тренера

Напомним, что женой Пауло Фонсеки является украинка. Он с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает нашу страну и критиковал португальские клубы за сотрудничество с российскими командами.

. Фонсека работал в Шахтере с 2016 по 2019 год. За этот период он завоевал с "горняками" 7 титулов, после чего возглавил Рому, откуда уже и перешел в Лилль.

Отметим, что Лилль является городом-побратимом Харькова. Украинские дети прибыли туда по приглашению муниципальной местной власти. В течение десяти дней воспитанники Металлиста будут участвовать в товарищеских матчах и официальных мероприятиях во время визита.