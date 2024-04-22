Лілль, який очолює Пауло Фонсека, приймав Страсбург. Матч завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Читайте також Чарівник Беллігол: Реал вирвав перемогу у Барселони в Ель Класіко – відеоогляд

Пам'ятна подія для малечі

Після гри в роздягальню "догів" було запрошено 50 дітей з Харкова. Колишній тренер Шахтаря у своїх соцмережах опублікував фото теплої зустрічі.

Особливий день. Сьогодні розділили нашу перемогу з українськими дітьми. 50 хлопців та дівчат з міста Харкова, яке щодня потерпає від бомбардувань, були нашими гостями. Я провів багато ігор у Харкові, і серце розривається кожного разу, коли бачу дітей, чиє дитинство вкрала війна. Ви всі – маленькі герої,

– написав Фонсека.

Харківські діти зустрілися з Фонсекою та футболістами Лілля / Фото з інстаграму португальського тренера

Нагадаємо, що дружиною Пауло Фонсеки є українка. Він з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує нашу країну та критикував португальські клуби за співпрацю з російськими командами.

Довідка. Фонсека працював у Шахтарі з 2016 по 2019 рік. За цей період він здобув з "гірниками" 7 титулів, після чого очолив Рому, звідки вже й перейшов у Лілль.

Зазначимо, що Лілль є місто-побратимом Харкова. Українські діти прибули туди за запрошенням муніципальної місцевої влади. Протягом десяти днів вихованці Металіста братимуть участь у товариських матчах та офіційних заходах під час візиту.