Эксперт назвал пять хоккейных сборных, претендующих на победу на Олимпиаде-2022

Эксперт Discovery Eurosport по хоккею с шайбой и бывшая звезда НХЛ Мариуш Черкавский делает обзор мужских соревнований по хоккею с шайбой на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Кого считаете фаворитами, которые способны добыть золотую медаль в хоккее в Пекине-2022?

Сейчас это особенно трудно предсказать с этими ПЦР-тестами, которые за мгновение могут все изменить. Например, если какая-то команда потеряет из-за этого вратаря или нападающего, то ее сразу можно списывать из списка фаворитов, она становится слабее.

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Однако, конечно есть несколько команд, которые всегда впереди других – Швеция, Чехия, Канада, Финляндия, Олимпийский комитет России.

Также стоит учитывать, что в Олимпиаде не участвуют игроки НХЛ. Кто-то может сказать, что не будет хватать звездных игроков и громких имен, но на самом деле, благодаря этому уровень игры выровнялся, а эмоции растут. Это также отличная возможность для многих игроков проявить себя и достичь самого высокого уровня.

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Знакомы ли вы с командой Словакии? Как далеко эта команда может зайти?

Словакия всегда была одна из самых амбициозных команд, к тому же хоккей для них – один из главных видов спорта. Каждый сделает все возможное, чтобы выйти из группы. Однако соревнования масштабные, только одна команда из группы и лучший обладатель второго места смогут бороться за медаль.

Что вы думаете о команде Китая с игроками из разных стран?

Китай пытался подготовить команду в течение последних нескольких лет. Их тренировали игроки и тренеры, также из НХЛ. Однако я не думаю, что от них стоит ждать сюрпризов, ведь хоккей очень сложная и техничная игра, поэтому просто невозможно создать команду за несколько лет.