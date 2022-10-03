Нас поддерживали так же, как и своих спортсменов – Бех-Романчук о гостеприимстве на турнирах

Марина Бех-Романчук неоднократно срывала овации трибун после своих удачных выступлений. Легкоатлетка рассказала о поддержке на соревнованиях на фоне войны в Украине.

Бех-Романчук: В течение всего сезона испытывала огромную поддержку

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук рассказала, как изменилась поддержка болельщиков в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и с разницей более семи месяцев. Легкоатлетка заверила, что отношение у людей к украинским атлетам вообще не изменилось, как тепло относились, так и дальше относятся к ним.

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Возможно, на каких-то уровнях верхушек стран меняется отношение, а вот в плане обычных людей нет, не изменилось. На протяжении всего сезона испытывала огромную поддержку, постоянно получавшую предложение за помощью. Люди относились к нам с пониманием, а вся их жалость и переживания за нашу страну были на их лицах. Поддержка очень колоссальна. Соревновались в таких странах, где были шокированы и удивлены поддержкой в ​​нашу сторону,

– рассказала легкоатлетка.

Бех-Романчук была приятно удивлена ​​поддержкой в ​​Великобритании и США. Люди выкрикивали украинские лозунги и поддерживали наших легкоатлетов, как и родных.

"Например, в Великобритании. В США, когда во время чемпионата мира было много зрителей на трибунах. Когда проходили в национальной форме мимо арены к нам подходили со словами поддержки, выкрикивали: "Слава Украине". Уже на стадионе во время презентации украинских атлетов люди поддерживали нас так же, как и своих родных спортсменов", – ответила Бех-Романчук.

Многие легкоатлеты предлагали свою помощь лично Марине. Были готовы даже поделиться своими домами на время.