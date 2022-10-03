Бех-Романчук: Протягом усього сезону відчувала величезну підтримку

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук розповіла, як змінилась підтримка уболівальників у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та з різницею у понад сім місяців. Легкоатлетка запевнила, що ставлення у людей до українських атлетів взагалі не змінилось, як тепло ставились, так і далі відносяться до них.

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Можливо, на якихось рівнях верхівок країн змінюється ставлення, а от у плані звичайних людей – ні, не змінилось. Протягом усього сезону відчувала величезну підтримку, постійно отримували пропозицію з допомогою. Люди ставились до нас із розумінням, а увесь їх жаль та переживання за нашу країну були на їхніх обличчях. Підтримка дуже колосальна. Змагались у таких країнах, де були приємно шоковані та здивовані підтримкою у наш бік,

– розповіла легкоатлетка.

Бех-Романчук була приємно вражена підтримкою у Великій Британії та США. Люди вигукували українські гасла та підтримували наших легкоатлетів, як і своїх рідних.

"Наприклад, у Великій Британії. У США, коли під час чемпіонату світу було багато глядачів на трибунах. Коли проходили у національній формі повз арену до нас підходили зі словами підтримки, вигукували: "Слава Україні". Вже на стадіоні під час презентації українських атлетів люди підтримували нас так, як і своїх рідних спортсменів", – відповіла Бех-Романчук.

Багато легкоатлетів пропонували свою допомогу особисто Марині. Були готові навіть поділитись своїми домівками на деякий час.

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