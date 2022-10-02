Бех-Романчук: Такі маленькі спортивні звитяги ведуть до нашої великої перемоги

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук зауважила, що спортсмени є обличчями своїх країн. Своїми виступами на міжнародних змаганнях вони можуть достукатись до світу та попросити допомоги.

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На думку стрибунки у довжину, спортивні перемоги допомагають українцям підійняти їх спортивний дух. Бех-Романчук запевнила, що у теперішній ситуації українські спортсмени не мають права на момент слабкості. Потрібно щоразу доводити свою професійність на спортивному фронті та прославляти свою країну.

Марина подякувала нашим захисників. Адже завдяки ним спортсмени мають змогу виступати за кордоном та робити так, щоб увесь світ стоячи слухав українським гімн.

Ми – обличчя своєї країни на спортивному фронті. На мою думку, саме такі маленькі спортивні звитяги ведуть до нашої великої перемоги. Вони підіймають настрій українців та бойовий дух наших військових, які ціною власного здоров'я та життя щодня боронять нас від ворога. Завдяки нашим захисникам можемо тренуватись та виступати за кордоном, підіймати синьо-жовтий прапор вище інших. Тому ми теж повинні бути сильними та перемагати,

– заявила Бех-Романчук.

"Перемога була не так для мене, як для України"

Марина відзначила підтримку зі сторони українців, які надіслали її приємними повідомленнями після перемоги на Євро у Мюнхені, де Бех-Романчук здобула "золото".

"Наприклад, після чемпіонату Європи отримала дуже багато приємних повідомлень. Знаєте, ця перемога була не так для мене, як для України. Неможливо передати ті відчуття, які отримуєш, коли прапор країни підіймається вище інших, а український гімн лунає на церемонії нагородження. Це справді щось фантастичне", – розповіла Бех-Романчук.

Ще один плюс від спортивних перемог українців так це те, що збільшується зацікавленість іноземної преси через яку можна розповісти про війну в Україні.

Після гарних виступів багато спілкуємось із пресою, якій маємо можливість розповісти усю правду про війну в Україні. Це можливість не давати світу забути, що у нас досі тривають воєнні дії,

– відповіла титулована легкоатлетка.

Цікаво. Повне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте – за посиланням.