Такой голевой рейтинг возглавил испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос. Легендарный футболист за свою карьеру уже набил 130 голов. Таким результативным показателем может похвастаться не каждый футболист группы атаки.

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Нестареющий ветеран футбола возглавил рейтинг

Отметим, что Рамос продолжает выступать за ПСЖ и может улучшить свой показатель. В текущем сезоне Серхио отыграл за парижан уже 32 матча, в которых забил 2 гола. Его контракт с парижским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В спину 36-летнему испанцу дышит японец Маркус Тулио Танака, забивший на 26 голов меньше – 104 мяча. Тройку лидеров замкнул Абдерахман Хачуд из Алжира – 93 мяча.

В топ-10 рейтинга наиболее забивных защитников планеты в 21-м веке нашлось место бывшему капитану донецкого Шахтера, а ныне директору по футболу у горняков Дарио Срна. За свою карьеру, которую хорват закончил 1 июля 2019 года, забил 79 голов. Срна занимает в этом интересном рейтинге от IFFHS 8-е место.

Отметим, что последним клубом в карьере Срны стал итальянский Кальяри, за который он отыграл 28 матчей.

Рядом со Срной в списке расположились эстонец Маркус Юргенсон (85) и англичанин Джеймс Генри Таверньер (79), занимающие 7-ю и 9-ю позиции соответственно.

За пределами топ-10 следует отметить присутствие Дани Алвеса, который наколотил 74 гола и занимает 12-е место. Также в первую двадцатку вошли бывшие защитники лондонского Челси Бронислав Иванович и Джон Терри – 14-я и 15-я позиции.



Рейтинг самых результативных защитников 21-го XXI века / Скриншот из IFFHS

Что известно о футбольной карьере Дарио Срны