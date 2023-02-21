Такий гольовий рейтинг очолив іспанський захисник ПСЖ Серхіо Рамос. Легендарний футболіст за свою кар'єру вже наколотив 130 голів. Таким результативним показником може похизуватись не кожен футболіст групи атаки.

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Нестаріючий ветеран футболу очолив рейтинг

Відзначимо, що Рамос продовжує виступати за ПСЖ та може покращити ще свій показник. У поточному сезоні Серхіо відіграв за парижан вже 32 матчі, у яких забив 2 голи. Його контракт із паризьким клубом розрахований до кінця червня 2023 року.

У спину 36-річному іспанцю дихає японець Маркус Туліо Танака, який забив на 26 голів менше – 104 м'ячі. Трійку лідерів замкнув Абдерахман Хачуд із Алжиру – 93 м'ячі.

У топ-10 рейтингу найбільш забивних захисників планети у 21-му столітті знайшлось місце колишньому капітану донецького Шахтаря, а нині директору з футболу у "гірників Даріо Срна. За свою кар'єру, яку хорват закінчив 1 липня 2019 року, забив 79 голів. Срна посідає у цьому цікавому рейтингу від IFFHS 8-ме місце.

Відзначимо, що останнім клубом у кар'єрі Срни став італійський Кальярі, за який він відіграв 28 матчів.

Поруч із Срною у списку розташувались естонець Маркус Юргенсон (85) та англієць Джеймс Генрі Таверньєр (79), які займають 7-му та 9-ту позиції відповідно.

За межами топ-10 слід відзначити присутність Дані Алвеса, який наколотив 74 голи та посідає 12-ту сходинку. Також у першу двадцятку увійшли колишні захисники лондонського Челсі Браніслав Іванович та Джон Террі – 14-та і 15-та позиції.



Рейтинг найрезультативніших захисників 21-го XXI століття / Скриншот із IFFHS

Що відомо про футбольну кар'єру Даріо Срни