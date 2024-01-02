Во время полномасштабного вторжения он наконец-то публично признал свои ошибки и пытается исправить их делами. В частности, недавно он ездил на передовую, где передал украинским воинам партию помощи, в которой они нуждались.

Читайте также Я мог остаться в России, – Гай заверил, что не "сепаратист" и извинился за свои поступки

Вера не позволила бы убить Путина

Накануне бывший футболист дал интервью, в котором, в частности, высказался по поводу российского диктатора Владимира Путина. У него спросили, выстрелил ли бы он в главного террориста в мире, на что Алексей не смог дать утвердительный ответ:

Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, виновный в гибели сотен тысяч человек, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а затем и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед Путиным с пистолетом.

Гай заявил, что, если бы у него была возможность сказать что-то Путину, то он попросил бы оставить нашу страну в покое. На уточняющий вопрос, Путин х***о или нет, экс-футболист лишь заявил: "Слава Украине!".

Напомним, что ранее кроме непризнания российской агрессии и игры за Кубань, Алексей Гай также заявлял, что считает Бандеру и Шухевича врагами и не поддерживал декоммунизацию в Украине. По его мнению, вопрос, кому принадлежит Донбасс, был второстепенным, а главное, чтобы закончилась война.

Справка. Свою профессиональную карьеру футболиста Алексей Гай окончил в 2019 году. Последним местом работы в профессиональном футболе был Черноморец, где он работал помощником тренера. Сейчас в Одессе он имеет свою школу футбола "Достигай", где занимается с детьми.