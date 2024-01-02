Під час повномасштабного вторгнення він нарешті публічно визнав свої помилки та намагається виправити їх справами. Зокрема, нещодавно він їздив на передову, де передав українським воїнам партію допомоги, якої ті потребували.

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Віра не дозволила б убити Путіна

Напередодні колишній футболіст дав інтерв'ю, в якому, зокрема, висловився щодо російського диктатора Володимира Путіна. В нього запитали, чи вистрелив би він у головного терориста світу, на що Олексій не зміг дати ствердну відповідь:

Я віруюча людина, а вбивати – це гріх. Нехай він, як людина, яка винна в загибелі сотень тисяч людей, буде спочатку покараний міжнародним судом в Гаазі, а потім і Богом. Сподіваюся, у мене такої ситуації не станеться, і я не опинюся перед Путіним із пістолетом.

Натомість Гай заявив, що, якби в нього була можливість сказати щось Путіну, то він попросив би залишити нашу країну у спокої. На уточнювальне запитання, чи Путін х***о, ексфутболіст лише заявив: "Слава Україні!".

Нагадаємо, що раніше, окрім невизнання російської агресії та гри за Кубань, Олексій Гай також заявляв, що вважає Бандеру та Шухевича ворогами та не підтримував декомунізацію в Україні. На його думку, питання, кому належить Донбас було другорядним, а головне, щоб закінчилася війна.

Довідка. Свою професійну кар'єру футболіста Олексій Гай закінчив у 2019 році. Останнім місцем роботи у професійному футболі був Чорноморець, де він працював асистентом тренера. Наразі в Одесі він має свою школу футболу "Досягай", де займається з дітьми.