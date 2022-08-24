Легендарный эксигрец Шахтера Жадсон объявил о завершении карьеры. 38-летний бразилец сообщил о решении повесить бутсы на гвоздь в интервью ESPN.

На тему Военный ВСУ нанес символический удар по мячу в матче Шахтер – Металлист 1925: красивое фото

Совещавшись с женщиной и детьми, я решил завершить карьеру. Я думаю, что это были невероятные годы, достижения, возможность познакомиться с важными людьми. Я просто хочу поблагодарить Бога, мою семью и всех, кто участвовал в моей карьере. Я вышел на пенсию и имею свой бизнес. Поэтому у меня другие интересы,

– заявил Жадсон.

Чем запомнился Жадсон

Бразилец сделал себе имя на выступлениях за Шахтер. Он перешел в донецкий клуб в 2005 году и провел за него 8 сезонов, забив 64 гола в 274 играх.

Среди его трофеев – шесть чемпионств Украины, а также по три Кубка и Суперкубки страны. Но главной победой Жадсона останется победа в Кубке УЕФА.

Читайте также Минимум легионеров и доминирование Динамо: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ

В 2009 году бразилец забил победный гол в финале с Вердером, замкнув прострел с фланга от Дарио Срны. Кроме Шахтера, Жадсон играл за Атлетико Паранаэнсе, Сан-Паулу, Коринтианс, Аваи и Виторию.