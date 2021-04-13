Дубль Мбокани

35-летний нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани открыл счет во встрече. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. Игрок Антверпена Ле Маршан еще на 41-й минуте получил удаление. Всю вторую 45-минутку гости должны были играть в меньшинстве.

Это стоит увидеть В Англии голкипер пропустил курьезный гол головой с 35 метров: видео

Уже во втором тайме бывший футболист киевского Динамо оформил дубль. Мбокани воспользовался неуверенной игрой обороны Мускрона и забил мяч уже в пустые ворота соперника. Нападающий за 28 матчей наколотил 10 голов и отдал 4 результативные передачи за Антверпен.

После этого еще три гола побывали в воротах обеих команд. В итоге – 2:3 победа Антверпена.

Клуб Мбокани вернул себе 2 место в таблице Лиги Жупиле. Сейчас в их активе 57 очков. Взобраться на первую ступеньку будет нереально. Брюгге лидирует в сезоне с преимуществом в 16 набранных очков. Их соперника Мускрони с 31 пунктом идет на 17 позиции среди 18 команд.

Видео первого взятия ворот

Видео второго гола Мбокани