Бывшая жена экс-футболиста киевского Динамо Николая Морозюка – Ирина рассказала, как бывший муж относится к ее откровенным съемкам.

Ирина в интервью "Спорт-Экпресс" рассказала интимную историю из своей жизни.

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Девушка призналась, что как-то ее сфотографировали полностью обнаженной в раздевалке, однако больше всего в этой истории удивила реакция мужчины.

Как-то меня сфоткали, когда переодевалась в раздевалке. Это все быстро разлетелось по интернету. Мой бывший муж сразу об этом узнал – рассказала ему сама. Но он это принял для себя: "Мне пофиг, забей". А другой мужчина, например, не смог бы так. Говорили бы: "Как так ?! Мою девушку видели голой! "У всех все по-разному", – призналась Ирина.

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина жена экс-игрока Динамо и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.

Также Ирина президент украинского футбольного клуба Лион.