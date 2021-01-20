Колишня дружина ексфутболіста київського Динамо Миколи Морозюка – Ірина розповіла, як колишній чоловік ставиться до її відвертих зйомок.

Ірина в інтерв'ю "Спорт-Екпрес" розповіла інтимну історію зі свого життя. Дівчина зізналася, що якось її сфотографували повністю оголеною в роздягальні, однак найбільше в цій історії здивувала реакція чоловіка.

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"Якось мене сфоткали, коли переодягалася в роздягальні. Це все швидко розлетілася інтернетом. Мій колишній чоловік відразу про це дізнався – розповіла йому сама. Але він це прийняв для себе: "Мені пофіг, забий". А інший чоловік, наприклад, не зміг би так. Говорили б: "Як так ?! Мою дівчину бачили голою! "У всіх все по-різному", – зізналася Ірина.

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця Динамо та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу Ліон.