Курьезный гол Шуранова
Немецкая сборная уверенно разгромила Венгрию на выезде со счетом 5:1. Немцы выиграли все 4 матча и возглавляют турнирную таблицу в группе B.
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На 54 минуте впервые за сборную Германии U-21 отличился Эрик Шуранов. Бывший украинец забил курьезный гол в ворота соперника.
Защитник хозяев Доминик Чонтош пытался выбить мяч, после чего тот попал в Шуранова. Мяч по странной траектории залетел за шиворот голкиперу.
Видео гола доступно по этой ссылке.
Шуранов решил выступать за Германию
- 19-летний Шуранов проживает в Германии. С 2010 года Эрик находится в клубе Нюрнберг. В сезоне-2021/2022 Шуранов отыграл 9 матчей в Бундеслиге 2 и забил 2 гола.
- На счету бывшего украинца 5 матчей за сборные Украины U-17 и U-18. Футболист забил 5 голов. Игрок получал вызов в молодежную сборную Украины, но не дебютировал.
- 2 сентября 2021 года Шуранов впервые сыграл за сборную Германии U-21. На его счету уже 3 матча и один гол.
- Шуранов все еще может выступать за Украину. Но если Эрик дебютирует за взрослую команду сборной Германии в официальной игре, то не сможет выступать за Украину.