Курьезный гол Шуранова

Немецкая сборная уверенно разгромила Венгрию на выезде со счетом 5:1. Немцы выиграли все 4 матча и возглавляют турнирную таблицу в группе B.

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На 54 минуте впервые за сборную Германии U-21 отличился Эрик Шуранов. Бывший украинец забил курьезный гол в ворота соперника.

Защитник хозяев Доминик Чонтош пытался выбить мяч, после чего тот попал в Шуранова. Мяч по странной траектории залетел за шиворот голкиперу.

Видео гола доступно по этой ссылке.

Шуранов решил выступать за Германию